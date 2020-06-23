Дорога, ведущая с трассы Варденис-Мартакерт в Карвачар, длиной 18 км будет заасфальтирована

23 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял руководителя администрации Шаумянского района Айка Петросяна. Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, глава районной администрации доложил президенту Республики о текущих работах, координационной ситуации и социально-экономических проблемах.

Араик Арутюнян отметил, что в рамках равномерного территориального развития на государственные средства в скором времени начнется асфальтирование дороги длиной 18 км от магистрали Варденис-Мартакерт до Карвачара, средства будут направлены на организацию работ по прокладке внутриобщинных дорог, для улучшения жилищных условий, для приобретения стройматериалов району будет выделено дополнительно 50 млн драмов, будут реализованы новые программы стимулирования репатриации.

Во встрече принял участие и министр территориального управления и развития Республики Арцах Жирайр Мирзоян.