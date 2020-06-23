Вице-спикер НС Ваге Энфиаджян заразился коронавирусом

Заместитель председателя Национального собрания, член партии и фракции “Процветающая Армения” Ваге Энфиаджян заразился коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом Энфиаджян написал на своей странице в Facebook.

“Уважаемые соотечественники, я сдал тест на COVID-19, и только что узнал, что ответ на тест положительный. Должен отметить, что самочувствие у меня хорошее, на данный момент нет каких-либо тревожных сигналов”, - написал Энфиаджян.

По состоянию на 11:00 23 июня в Армении подтверждено 21 006 случаев COVID-19, 10 144 больных выздоровели. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 364 пациента. Всего было проведено 98 117 тестов. Выявлено 418 новых случаев заражения, 1 013 пациентов выздоровели. В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 372 летальных исхода. Зафиксировано 126 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.