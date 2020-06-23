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Германия в связи со вспышкой COVID-19 на мясоперерабатывающем заводе вновь вводит ограничения

Германия в связи со вспышкой COVID-19 на мясоперерабатывающем заводе вновь вводит ограничения

После новой вспышки COVID-19 на мясоперерабатывающем заводе в провинции Северный Рейн-Вестфалия в Германии введены новые ограничения. Об этом заявил премьер-министр провинции Армин Лашет. Как передает «Арменпресс», об ограничениях сообщает CNN.

Запрещены групповые встречи, школы, центры дневного ухода, музеи, рестораны, таверны, бассейны, спортивные залы и другие общественные места вновь будут закрыты.

Лашет отметил, что новые меры ограничения необходимы, поскольку в последние дни на мясоперерабатывающей фабрике Toennies у 1 553 работников был обнаружен коронавирус. Решено, что 7 000  сотрудников мясоперерабатывающего завода и их семьи будут изолированы, даже если их тесты будут отрицательными.


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