Спектакли 18-го Международного театрального фестиваля “Арм фест” пройдут под открытым небом. “Быть! Это не вопрос!” “To BE! That's not a question!” - вот девиз 18-го Международного театрального фестиваля “Арм фест” этого года. Это в беседе с нами представил председатель фестиваля Артур Гукасян, которого в эти дни часто спрашивают об отмене, переносе фестиваля в связи с COVID-19. На что он отвечает: “Быть! Это не вопрос!”

Как передает «Арменпресс», в этом году фестиваль пройдет с 1 по 8 октября. Гукасян выразил надежду, что напряженная ситуация с COVID-19 в стране в эти дни будет частично улучшена.

Фестиваль в этом году театралам будет представлен в новом формате и с многочисленными сюрпризами. Исходя из сложившейся ситуации, все представления фестиваля будут на открытом воздухе. В закрытых помещениях (indoor) спектаклей не будет.

Председатель фестиваля подчеркнул, что строго будут соблюдены все противоэпидемические правила: социальное расстояние, разметка, маски и другие необходимые средства.

Главным и беспрецедентным сюрпризом “Арм фест” станет то, что фестиваль будет проходить в разных районах Еревана. “Арм фест” приходит к Вам домой. Запланированы презентации-показы, которые с помощью видеизображений окажутся на стенах жилых домов. Подобные сюрпризы ждут не только ереванских театралов, но и областных. “Арм фест” побывает в Гюмри, Ванадзоре и в других областях.

В эти театральные дни будет насыщена и онлайн-платформа фестиваля. Будет проведен большой театральный форум “Современный театр перед новыми вызовами”, который создаст мост между директорами, постановщиками, театроведами известных театральных фестивалей, проводимых в разных странах мира. Достаточно лишь перечислить имена участников, давших предварительное согласие: главный редактор журнала “ТЕАТР”, арт-директор Международного фестиваля “NET” Марина Давыдова (РФ), директор Театрального фестиваля “Манчестер” Джон Макграф (Великобритания), известные постановщики Ио Стромгрен (Норвегия), Антонио Араужо (Бразилия), Томас Остермайер (Германия) и другие.

18-ый театральный фестиваль “Арм фест” реализует совместные проекты с MitSP (Бразилия), Almagro (Испания), FITEI (Португалия), Dublin (Ирландия) и другими известными международными театральными фестивалями. В формате лайв-стрим и в странах-участницах фестиваля синхронно будут показаны знаковые представления фестиваля разных лет - как иностранного, так и армянского производства.

Международный театральный фестиваль “Арм фест” проводится при содействии Министерства НОКС. В 2019 году Ассоциация европейских фестивалей из 715 европейских фестивалей выбрала Международный театральный фестиваль “Арм фест” и включила его в список 24 лучших.