Президент Арцаха свою ежемесячную зарплату будет перечислять на благотворительность
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян ежемесячно из своей зарплаты будет перечислять на благотворительность. Как передает «Арменпресс», об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.
“Сегодня я принял решение ежемесячно до конца года перечислять 150 000 драмов из моей зарплаты в образовательный фонд имени Ивана Атаяна для предоставления стипендий студентам, проявившим высокую успеваемость по естественным наукам, а остальную часть полностью направлять в Фонд Союза воинов-освободителей Арцаха, членом правления которого я являюсь и полностью доверяю прозрачности работы этой структуры. Сумма поможет решению различных социальных проблем военных инвалидов первой категории”, - написал Арутюнян.
Президент напомнил, что в течение более десяти лет работы на должностях премьер-министра и государственного министра Республики Арцах он свою зарплату периодически предоставлял на реализацию различных благотворительных программ.
“Поскольку у моей семьи есть и другие источники дохода, об этом я неоднократно говорил, я никогда не получал свою зарплату, во время зарубежных командировок не пользовался государственными средствами”, - отметил президент Арцаха.
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