Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и остальных вновь отложено

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян 23 июня вновь отложил очередное судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других. Как сообщает «Арменпресс», причина в отсутствии защитника Юрия Хачатурова Миграна Погосяна.

Прокурор Геворг Багдасарян представил ходатайство, попросив суд ограничить процессуальное право стороны защиты представлять различные ходатайства. По его словам, подобные действия защитников не позволяют им представить заключительную часть обвинительной речи.

Председательствующая судья констатировала, что в ходатайстве прокурора есть вопросы, которые невозможно обсудить без присутствия всех защитников и отложила судебное заседание. Следующее судебное заседание назначено на 30 июня, 13:00.