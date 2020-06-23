Обсуждены перспективы углубления армяно-российского торгово-экономического сотрудничества

Заместитель министра экономики Армении Варос Симонян и исполнительный директор Российского экспортного центра по улучшению регулирования экспортной деятельности Рафаэль Абрамян по видеосвязи обсудили возможности углубления армяно-российского торгово-экономического сотрудничества. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, в обсуждении приняли участие ответственные сотрудники Российского экспортного центра, должностные лица Министерства экономики Армении и Центра содействия инвестициям.

В контексте предложения о сотрудничестве с экспортным центром России стороны обсудили вопрос формирования системного партнерства между Экспортным центром России и Центром поддержки инвестиций Армении с целью обмена отобранными высококачественными проектами, проведения совместной инициации сделок, выбора и проверки надежности партнеров, страховой и кредитно-гарантийной поддержки проектов, выставочной и ярмарочной деятельности, обмена лучшим опытом и анализом, инициирования образовательных программ и переподготовки.

В конце обсуждения стороны договорились в кратчайшие сроки обменяться текст Соглашения о сотрудничестве между Экспортным центром России и Центром поддержки инвестиций Армении с формулировкой четких форматов взаимодействия.