Судопроизводственные возможности адвокатов неоднократно злоупотреблялись: прокурор по делу Кочаряна

В Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции прокурор Геворг Багдасарян ходатайствовал о признании злоупотреблением в действиях подсудимых и защитников их процессуальное право представлять ходатайства, ограничить возможность представления ходатайств о подготовительной части судебного заседания и перейти наконец к судебному разбирательству. Как сообщает «Арменпресс», прокурор отметил, что суд уже рассмотрел ходатайства об отмене или изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, Армена Геворкяна, Юрия Хачатурова и Сейрана Оганяна, по которым принято 8 решений.

“Были представлены ходатайства о самоотводе судьи Анны Данибекян, отводы обвинителям Карену Бишарян и Петросу Петросяну, по которым было принято 5 решений, и ходатайства о прекращении производства по уголовному делу и прекращении уголовного преследования, по которым было принято одно решение. Количественный показатель представленных ходатайств свидетельствует о том, что эта процессуальная возможность неоднократно была злоупотреблена”, - сказал прокурор.

По словам прокурора, необходимо оценить, сформировались ли причины, затягивающие длительность судебного процесса, в результате поведения участников судебного процесса.

“Следует выяснить, откладывались ли судебные заседания из-за периодической неявки участников судебного процесса в условиях надлежащего уведомления, были они уважительными или неуважительными, кем представлялись ходатайства об отсрочке судебного заседания, воспользовались ли участники судебного процесса своими процессуальными правами и добросовестно исполняли свои процессуальные обязанности, или в результате их поведения создавались преднамеренные препятствия, которые, вероятно, затягивали производство по делу. В плане всего этого ключевое значение имеет то обстоятельство, злоупотребляли ли лица своими процессуальными правами”, - сказал Багдасарян.