Президент Саркисян поздравил Великого герцога Люксембурга Генри с Национальным праздником

Президент республики Армен Саркисян поздравил Великого герцога Люксембурга Генри с Национальным праздником страны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

Президент Саркисян, в частности, отметил, что он высоко ценит дружественные отношения с Люксембургом, а также взаимодействие на различных международных площадках.

Президент пожелал Ееликому герцогу Люксембурга крепкого здоровья, а дружественному народу Люксембурга - скорейшего преодоления кризиса COVID-19, дальнейшего прогресса и благоденствия.