В ближайшие дни температура воздуха повысится на 3 - 5 градусов

Днем 23-го июня, во второй половине дня с 26 по 28 в отдельных регионах Армении ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время грозы возможно усиление ветра до 15 - 20 м/с. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что в отдельных местах возможен и град. 24, 25 июня ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3 - 8 м/с. 23, 24 июня температура воздуха повысится на 3 - 5 градусов.

В Ереване днем 23-го, с 24 по 26, 28-го июня ожидается погода без осадков. В вечерние часы 27-го июня в отдельных местах города возможны кратковременные дожди с грозами, во время грозы возможно усиление ветра до 16 - 18 м/с.