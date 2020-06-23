Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

В ближайшие дни температура воздуха повысится на 3 - 5 градусов

В ближайшие дни температура воздуха повысится на 3 - 5 градусов

Днем 23-го июня, во второй половине дня с 26  по 28 в отдельных регионах Армении ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время грозы возможно усиление ветра до 15 - 20 м/с. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что в отдельных местах возможен и град. 24, 25 июня ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3 - 8 м/с.  23, 24 июня температура воздуха повысится на 3 - 5 градусов.

В Ереване днем 23-го, с 24 по 26, 28-го июня ожидается погода без осадков. В вечерние часы 27-го июня в отдельных местах города возможны кратковременные дожди с грозами, во время грозы возможно усиление ветра до 16 - 18 м/с.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации