Присоединяйся к большому состязанию: АКБА-Кредит Агриколь Банк

АКБА-Кредит Агриколь Банк начинает кампанию по безналичным операциям “Присоединяйся к большому состязанию”. Как передает «Арменпресс», для участия в кампании необходимо до 22 сентября по картам Visa, выпущенным АКБА-Кредит Агриколь банком, совершить минимум 30 безналичных платежей в пределах от 300 000 до 1 млн драмов.

По размеру произведенных платежей можно будет получить:

В случае безналичного платежа в размере 300 000 драмов и более (или эквивалентной валюты) один из указанных подарков:

Xiaomi Redmi бренд Power bank,

Портфель для ноутбука

Веб-камеру

В случае безналичного платежа в размере 500 000 драмов и более (или эквивалентной валюты) один из указанных подарков:

Микрофон JBL,

Наушники марки Marshall,

Портфель для ноутбука,

В случае безналичного платежа в размере 1 000 000 драмов и более (или эквивалентной валюты) один из указанных подарков:

AirPods гарнитуру

Гарнитура Samsung Earbuds Plus

Микрофон JBL:

Сразу после совершения сделок на указанных условиях необходимо зарегистрироваться на площадке https://acba.am/visa-promo для выбора одного из подарков. Количество подарков ограничено.

Переводы с карты на карту, интернет-транзакции (за исключением платежей, совершенных на онлайн-платформах, обслуживаемых армянскими банками), коммунальные платежи, операции с электронными кошельками и платежи в офисах мобильных операторов не считаются операциями.

Безналичные платежи не только экономят Ваше время, но и легки, быстры и безопасны.

Желаем всем приятных и выгодных покупок.

Другие подробности и исключения кампании смотрите здесь.

При возникновении вопросов Вы можете позвонить по круглосуточным номерам банка (010 31 88 88, 010 31 99 99) или написать сообщение на странице банка в Facebook.

Банк контролируется Центральным банком Республики Армения.