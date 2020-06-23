В Кашатаге начинаются масштабные программы по развития инфраструктур

23 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял руководителя администрации Кашатагского района Артема Сарибекяна. Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, он представил президенту ход проводимых в районе сельскохозяйственных работ, а также социально-экономические, в частности, жилищные проблемы.

Глава государства отметил, что в районе планируются масштабные программы. В текущем году начнется строительство особняков для 43 многодетных семей, для улучшения жилищных условий району будет выделена дополнительная сумма в 150 млн драмов с целью приобретения стройматериалов, начнется процесс асфальтирования участка дороги Хндзореск-Воротан, большое внимание будет уделено программам по ремонту и строительству оросительной сети.

Араик Арутюнян подчеркнул, что параллельно развитию инфраструктур правительство предпримет и другие практические шаги по приданию нового импульса процессу репатриации.

Во встрече принял участие и министр территориального управления и развития Республики Арцах Жирайр Мирзоян.