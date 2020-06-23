Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

За последнюю неделю МЧС дезинфицировало 8 381 территорию

За последнюю неделю МЧС дезинфицировало 8 381 территорию

МЧС продолжает осуществлять мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции, в том числе и процесс ежедневного дезинфицирования территорий республики.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, с 17 по 23 июня спасатели в разных местах дезинфицировали 8 381 территорию, из которых 5 669 - в областях, 2 712 - в Ереване.

Министерство содействует всем общинам, которые обращаются с просьбой о дезинфекции.

Спасатели соблюдают все правила безопасности.


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