Премьер-министр Армении поздравил премьер-министра Люксембурга по случаю Национального праздника
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Люксембурга Ксавье Бетелину по случаю Национального праздника страны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата правительства Армении.
В послании, в частности, говорится:
“Горячо поздравляю и шлю наилучшие пожелания Вам и дружественному народу Люксембурга в связи с Национальным праздником Великого Герцогства Люксембурга.
Мы высоко ценим развивающиеся в атмосфере взаимного доверия армяно-люксембургские отношения и заинтересованы в дальнейшем углублении и укреплении нашего эффективного сотрудничества, претворяя в жизнь договоренности и программы, достигнутые в рамках моего визита в Люксембург в мае прошлого года.
Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Люксембурга-скорейшего возвращения к нормальной жизни, дальнейшего прогресса и благополучия”.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен