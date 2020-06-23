Премьер-министр Армении поздравил премьер-министра Люксембурга по случаю Национального праздника

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Люксембурга Ксавье Бетелину по случаю Национального праздника страны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата правительства Армении.

В послании, в частности, говорится:

“Горячо поздравляю и шлю наилучшие пожелания Вам и дружественному народу Люксембурга в связи с Национальным праздником Великого Герцогства Люксембурга.

Мы высоко ценим развивающиеся в атмосфере взаимного доверия армяно-люксембургские отношения и заинтересованы в дальнейшем углублении и укреплении нашего эффективного сотрудничества, претворяя в жизнь договоренности и программы, достигнутые в рамках моего визита в Люксембург в мае прошлого года.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Люксембурга-скорейшего возвращения к нормальной жизни, дальнейшего прогресса и благополучия”.