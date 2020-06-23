Национальное собрание созывает внеочередную сессию

Национальное собрание Республики Армения созывает внеочередную сессию.

Как передает «Арменпресс», в повестку сессии, которая откроется 24 июня, включены 12 вопросов.

Депутаты во втором и первом чтении обсудят законопроекты о внесении изменений и дополнений в Кодекс административного судопроизводства Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения, О внесении дополнения в Закон Республики Армения “Об образовании”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственных пособиях” и ряд других законопроектов.

Парламент также обсудит вопрос ратификации подписанных 23 мая и 1 июня 2020 года между Республикой Армения и Международным валютным фондом писем-соглашений “Об использовании средств резервной программы и привлечении дополнительных заемных средств”.

Депутаты рассмотрят вопрос об утверждении годового отчета об исполнении государственного бюджета Республики Армения на 2019 год и выслушают годовые сообщения о деятельности Центральной избирательной комиссии Республики Армения в 2018 - 2019 годах, о деятельности Центрального банка Республики Армения и о деятельности Аудиторской палаты Республики Армения в 2019 году.

Норайр Шогикян