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Болельщики смогут присутствовать на матчах Ла Лиги

Болельщики смогут присутствовать на матчах Ла Лиги

Болельщики смогут присутствовать на следующих матчах чемпионата Испании по футболу.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет Yahoo Sports. По этим данным, болельщики с июля  смогут смотреть матчи на стадионе.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что правительство разрешило любителям футбола присутствовать на играх, но в ограниченном количестве. Стадионы будут заполнены только на 10 -15 %.

 В турнирной таблице Ла Лиги лидируют “Барселона” и “Реал”. У них по 65 очков. На третьем месте “Севилья” с 53 очками,  у “Атлетико” - 52 очка.

Подготовила Варвара Айрапетян


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