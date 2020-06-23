Болельщики смогут присутствовать на матчах Ла Лиги

Болельщики смогут присутствовать на следующих матчах чемпионата Испании по футболу.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет Yahoo Sports. По этим данным, болельщики с июля смогут смотреть матчи на стадионе.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что правительство разрешило любителям футбола присутствовать на играх, но в ограниченном количестве. Стадионы будут заполнены только на 10 -15 %.

В турнирной таблице Ла Лиги лидируют “Барселона” и “Реал”. У них по 65 очков. На третьем месте “Севилья” с 53 очками, у “Атлетико” - 52 очка.

Подготовила Варвара Айрапетян