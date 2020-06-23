В Арцахе подтверждено 6 новых случаев заражения COVID-19

В Арцахе 23 июня подтверждено 103 случая коронавирусной болезни, 65 из которых излечены.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В общей сложности в Арцахе проведено 1 688 тестов, 74 человека изолированы, есть 6 новых случаев COVID-19. 5 из них - жители Степанакерта, которые ранее были изолированы, а 1 - из ранее подтвержденного очага в Гетаване. В Арцахе нет случаев смерти.

Срок чрезвычайного положения, объявленного 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июня 2020 года, продлен еще на 30 дней - с 22:00 11 июня 2020 года, до 22:00 11 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян