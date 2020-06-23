Представители мирового спорта отмечают Олимпийский день

Представители мирового спорта, любители Олимпийских игр отмечают Олимпийский день.

Как передает «Арменпресс», Олимпийский день стал отмечаться с 1948 года как День рождения Олимпийских игр. Преследовалась цель стимулировать участие спортсменов в том или ином виде спорта, независимо от пола, возраста или спортивных способностей.

Современные Олимпийские игры были основаны в 1896 году французом Пьером де Кубертеном. Первые современные Олимпийские игры состоялись в Афинах в 1896 году. В истории Олимпийских игр они отменялись три раза, вследствие мировых войн: в 1916 году игры в Берлине, в 1940 году в Токио и в 1944 году в Лондоне. Лондон принимал Олимпийские игры чаще других стран (1908, 1948, 2012).

Подготовила Варвара Айрапетян