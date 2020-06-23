В Армении подтверждено 418 новых случаев COVID-19: выздоровели 1 013 человек, 12 летальных исходов

По состоянию на 11:00 23 июня в Армении подтверждено 21 006 случаев COVID-19, 10 144 больных выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 364 пациента. Всего было проведено 98 117 тестов.

Выявлено 418 новых случаев заражения, 1 013 пациентов выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 372 летальных исхода (увеличились на 12). В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 70, 89, 53, 77, 59, 80, 82, 78 лет и женщины 73, 81, 60, 81 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано еще 9 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 126.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян