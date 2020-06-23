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Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

Состоятся матчи очередных туров нескольких ведущих европейских футбольных чемпионатов.

Как передает «Арменпресс», в Испании пройдут матчи 31-го тура, в Италии - 27-го, в Англии - 31-го.

Англия: Премьер лига:

“Лестер” - Брайтон- 21:00

Тоттенхэм - Вест Хэм- 23:15

Испания: Ла Лига:

“Леванте” -  “Атлетико- 21:30

Вальядолид- Хетафе- 21:30

Барселона- Атлетик - 23:55

Италия. Серия А:

“СПАЛ” - Кальяри- 21:30

“Верона” - “Наполи” - 21:30

“Дженоа” - “Парма”  - 23:45

“Торино” - “Удинезе” - 23:45

Подготовила Варвара Айрапетян


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