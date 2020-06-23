Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

Состоятся матчи очередных туров нескольких ведущих европейских футбольных чемпионатов.

Как передает «Арменпресс», в Испании пройдут матчи 31-го тура, в Италии - 27-го, в Англии - 31-го.

Англия: Премьер лига:

“Лестер” - “Брайтон” - 21:00

“Тоттенхэм” - “Вест Хэм” - 23:15

Испания: Ла Лига:

“Леванте” - “Атлетико” - 21:30

“Вальядолид” - “Хетафе” - 21:30

“Барселона” - “Атлетик” - 23:55

Италия. Серия А:

“СПАЛ” - “Кальяри” - 21:30

“Верона” - “Наполи” - 21:30

“Дженоа” - “Парма” - 23:45

“Торино” - “Удинезе” - 23:45

Подготовила Варвара Айрапетян