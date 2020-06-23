Какие футбольные матчи ожидаются сегодня
10:53, 23 Июнь, 2020
Состоятся матчи очередных туров нескольких ведущих европейских футбольных чемпионатов.
Как передает «Арменпресс», в Испании пройдут матчи 31-го тура, в Италии - 27-го, в Англии - 31-го.
Англия: Премьер лига:
“Лестер” - “Брайтон” - 21:00
“Тоттенхэм” - “Вест Хэм” - 23:15
Испания: Ла Лига:
“Леванте” - “Атлетико” - 21:30
“Вальядолид” - “Хетафе” - 21:30
“Барселона” - “Атлетик” - 23:55
Италия. Серия А:
“СПАЛ” - “Кальяри” - 21:30
“Верона” - “Наполи” - 21:30
“Дженоа” - “Парма” - 23:45
“Торино” - “Удинезе” - 23:45
Подготовила Варвара Айрапетян
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