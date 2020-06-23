Всеармянский фонд “Айастан” содействует армянским образовательным структурам и медиа Ливана

Всеармянский фонд “Айастан”, оказав содействие образовательным учреждениям Ливана, которые вследствие царящего в стране социально-экономического кризиса, оказались в трудном положении, передал им в дар 55 000 долларов США. Как сообщили «Арменпресс» во Всеармянском фонде “Айастан”, средства были собраны местными структурами фонда Франции и Германии.

“Сейчас, когда все наши усилия направлены на поддержку сферы здравоохранения Армении и Арцаха, необходимо протянуть руку помощи и нашим образовательно-культурным очагам, находящимся в безвыходном положении в Ливане, а также действующим на протяжении десятилетий армяноязычным СМИ. Тяжелый социально-экономический кризис в Ливане более усилился вследствие эпидемии COVID-19. Армянские общины всего мира находятся в центре постоянного внимания Всеармянского фонд”, - отмечает исполнительный директор фонда Айкак Аршамян.

В дополнение к этому содействию, 10 000 долларов США будут предоставлены армянским СМИ Ливана - газетам “Аздак”, “Зартонк” и “Арарат”, а также радиостанции “Вана Дзайн”.

Всеармянский фонд “Айастан” в декабре 2019 года посредством Национального предстоятельства Ливана передал 18 армянским образовательным учреждениям пожертвования в размере 150 000 долларов США, из которых 50 000 - правительству Арцаха.