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Возможности системы здравоохранения не безграничны: премьер-министр Армении

Возможности системы здравоохранения не безграничны: премьер-министр Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в борьбе с эпидемией COVID-19 призывает повысить бдительность в три, в четыре, в пять раз.

“Сегодня мы добились хотя бы того, что у нас нет больных, ожидающих госпитализации дома. Но возможности системы здравоохранения не безграничны. “Надо помнить, что 15 человек из 100 новых инфицированных обязательно будут госпитализированы, 5 из которых неизбежно попадут в реанимацию, двое из которых, к сожалению, вопреки всем усилиям, умрут”. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что каждый может остановить развитие этой смертельной статистики, нося маску, сохраняя социальное расстояние и регулярно дезинфицируя (умывая) руки.


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