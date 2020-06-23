Областная администрация Лори окажет содействие семьям, пострадавшим от сильных ливней

В ванадзорском районе домиков “Укршин” домики нескольких семей пострадали от ливневых потоков. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации Лорийской области, по поручению губернатора Андрея Гукасяна начальник отдела социального обеспечения управления здравоохранения и социального обеспечения администрации Лорийской области Валерий Джагинян, начальник отдела управления по вопросам ТУ Вардан Ованнисян побывали в ванадзорском районе домиков “Укршин” для оценки нужд семей, пострадавших от ливневых дождей.

По предложению чиновников областной администрации к ним присоединились и сотрудники мэрии Ванадзора. По результатам проведенного на месте исследования и беседы с гражданами выяснилось, что от обильных ливневых вод больше пострадали домики четырех семей, оказавшиеся в неблагоприятном месте.

В конце встречи, после представления проблемы губернатору Лори Андрею Гукасяну, было принято решение, что областная администрация окажет содействие семьям в смягчении проблем, вызванных наводнением и стабилизации ситуации.