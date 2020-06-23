В Ереване обнаружена граната типа Ф-1

В Национальный центр кризисного управления МЧС Армении 22 июня в 17:18 поступило сообщение, что в одном из домов 6-ой улицы Неркин Шенгавита в Ереване обнаружен предмет, похожий на гранату.

Как передает «Арменпресс», на место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Армении.

На месте спасатели обнаружили ручную гранату типа Ф-1 без взрывчатки, установили дежурство до прибытия сотрудников полиции и передали им гранату.