Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

В Ереване обнаружена граната типа Ф-1

В Ереване обнаружена граната типа Ф-1

В Национальный центр кризисного управления МЧС Армении 22 июня в 17:18 поступило сообщение, что в одном из домов 6-ой улицы Неркин Шенгавита в Ереване обнаружен предмет, похожий на гранату.

Как передает «Арменпресс», на место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Армении.

На месте спасатели обнаружили ручную гранату типа Ф-1 без взрывчатки, установили дежурство до прибытия сотрудников полиции и передали им гранату.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации