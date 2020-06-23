Европейские индексы выросли - 22-06-20

МОСКВА, 23 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.40% и составил 12330.76 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.42% и составил 4979.45 пункта, британский FTSE вырос на 1.10% и составил 6292.60 пункта, а российский RTSI вырос на 1.54% и составил 1249.67 пункта.