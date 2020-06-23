Цены на цветные металлы - 22-06-20

ЛОНДОН, 23 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 22 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1599.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5855.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1788.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 12921.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 16730.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2076.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 17857.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.