Газета “Айастани Анрапетутюн”: Магия победы никогда не исчезает

“22 июня 2014 года депутат НС Тачат Вардапетян на блиц-турнире по быстрым шахматам, состоявшемся в Центре “Гафесчян” победил действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Выходцу из села Малая Гондура Ахалкалака, бывшему депутату, который ныне председатель земляческого союза “Единство армян Грузии”, потребовалось всего 3,5 минуты, чтобы одержать победу. Ход G4 Тачата Вардапетяна привел к потере королевы Магнуса Карлсена. Знаменитому норвежскому шахматисту не оставалось ничего, кроме как поздравить своего соперника с победой.

Говорят, случайных побед не бывает. Магнус Карлсен недооценил соотечественника Тиграна Петросяна и Левона Ароняна. По всей вероятности, он не знал, что в Армении, в этой шахматной сверхдержаве, многие в состоянии продолжить традиции шахматных побед. Тачат Вардапетян с “Айастани Анрапетутюн” с удовольствием вспоминал об этом дне”.

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