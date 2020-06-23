“Мэр Гюмри Самвел Баласанян довольно адекватно, не формально и эффективно решил этот кажущийся бюрократическим вопрос, несмотря на то, что он постоянно пребывает в эпицентре почти круглосуточных проблем, обусловленных сложной инфекционной ситуацией. Кстати, согласно местному законодательству, демократическим условием звания Почетный гражданин Гюмри является единогласная поддержка всех членов Совета старейшин. Напомню, что в совете депутаты от четырех партийных фракций. Получается, что оценка личности и деятельности Арцруни вызвала не обсуждение, а объединила представителей различных политических платформ”.

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