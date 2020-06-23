Газета “Айастани Анрапетутюн”: Интересы России и Израиля совпадают

“Москва - основной союзник Дамаска, которой в Сирии, естественно, движут собственные интересы. Для России самое главное - без каких-либо препятствий закрепить свои позиции как в Сирии, так и в регионе. В этом смысле Сирия должна стать базой или трамплином. И если Асад попытается помешать распространению российского влияния, то Россия будет искать методы, чтобы, не потеряв своего лица, заменить его.

Составной частью плана России по продвижению в регионе (и не только) является создание впечатления, что Москва не предает своих товарищей. Таким образом, если Москва ждет, что в случае ухода Асада США ослабят “закон Цезаря”, или даже снимут его (и этого можно ожидать от США), то она окажется перед дилеммой”.

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