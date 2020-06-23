Газета “Айастани Анрапетутюн”: Мы должны думать о жизни, созидании и победе

“Сегодня День рождения президента республики Армена Саркисяна. В интервью с президентом мы намеревались включить много вопросов. Однако наша беседа в какой-то мере получилась ограниченной: причина отнюдь не в дне рождения президента Саркисяна, а в насыщенном и уже утвержденном рабочем графике президента республики. А день рождения президента был одним из его очередных рабочих дней.

“Наш народ, разбросан по всему миру, и у нас есть своеобразная сеть, которая является огромной ценностью и преимуществом в современном мире”, - в эксклюзивном интервью газете “Айастани Анрапетутюн”, отметил Армен Саркисян. “Я хочу еще раз повторить, что, как развивающаяся страна и мировая нация, мы имеем, что сказать миру. В этом смысле я вижу себя в качестве посредника, в качестве посла между Арменией и миром. Понимаю, что многие под словом посол, в первую очередь, и возможно, только так понимают дипломатического представителя. Но давайте посмотрим на это намного шире, и не только в этом вопросе. Чем уже мы будем думать, тем меньше будем развиваться. Следовательно, мы будем выживать, а не побеждать. Между тем, мы не имеем права думать о выживании. Мы должны думать о жизни, созидании и победе. Мир двадцать первого века меняется быстро, и тот, кто этого не замечает, опоздает. На этом пути каждый из нас должен найти свою миссию. Соединив миссии всех нас, мы превратим это в общенациональную, затем в общенациональное дело, общенациональную цель и, в конце концов, в общенациональную победу”.

Интервью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.