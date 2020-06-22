Число случаев коронавируса в Израиле превысило 21 тысячу

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 274 за сутки и достигло вечером понедельника 21 008, один человек с таким диагнозом скончался, количество смертей выросло до 307. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Согласно данным министерства, на текущий момент в стране коронавирусом больны 4940 человек, 45 из них находятся в тяжелом состоянии, 29 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

При этом 15 761 пациент выздоровел.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом нового типа, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.