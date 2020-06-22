В Мемориале Тиграна Петросяна победу одержал 11-летний шахматист 

Федерация шахмат Армении подводит итоги Мемориального турнира имени двукратного чемпиона мира Тиграна Петросяна.

Как сообщает Арменпресс, Беник Агасаров стал победителем турнира с 10 очками из 11 возможных, Арам Варданян занял 2-е место, Роберт Пилипосян - 3-е место, Тигран Казарян - 4-е место, а Эмин Оганян - 5-е место.

В турнире приняли участие 357 шахматистов.