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Рядом со Стоунхенджем нашли еще один памятник времен неолита

Рядом со Стоунхенджем нашли еще один памятник времен неолита

Археологи обнаружили поблизости от Стоунхенджа древнее кольцо из ям, вырытых несколько тысяч лет назад. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Би-Би-Си, в ходе археологических исследований ученые нашли углубления диаметром более 10 м и глубиной 5 м, которые образуют круг диаметром 2 км.

Они окружают древнее поселение Даррингтон-Уоллс, находящееся в 3 км от Стоунхенджа.

Анализ проб из раскопок показывает, что ямы были вырыты более 4,5 тыс. лет назад в период неолита.

По мнению экспертов, ямы, которых насчитывается более 20, вероятно, отделяли священное место, связанное со Стоунхенджем, также имевшим сакральное предназначение.

Полевые работы и анализ проводили специалисты из Сент-Эндрюсского университета, Бирмингемского университета, Уорикского университета, университета Глазго и университета Уэльса Тринити-Сент-Дэвид.

Доктор Ричард Бэйтс из Сент-Эндрюсского университета сказал: "Дистанционное зондирование и тщательный отбор проб дают нам представление о прошлом, показывая, что общество того времени было устроено сложнее, чем мы могли себе представить".

Его коллега Тим Киннард сказал, что анализ осадочных пород из ям показал, что в них содержится "интересный и разнообразный архив неизвестной ранее информации об окружающей среде".

Он отметил, что изучение найденного материала позволило археологам детально реконструировать историю ландшафта Стоунхенджа за последние 4 тыс. лет.

"Поскольку в Даррингтон-Уоллс жили и пировали строители Стоунхенджа, он содержит в себе ключ к истории более обширной территории Стоунхенджа, и это поразительное открытие обогащает наши представления о жизни и верованиях наших предков, живших в эпоху неолита", - сказала археолог Ник Снэшолл, занимающаяся изучением Стоунхенджа.

Об открытии стало известно на следующий день после летнего солнцестояния. В этом году наблюдать это природное явление можно было только через онлайн-трансляцию, поскольку традиционное мероприятие, собиравшее тысячи людей в Стоунхендже, было отменено.


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