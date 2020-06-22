Рядом со Стоунхенджем нашли еще один памятник времен неолита

Археологи обнаружили поблизости от Стоунхенджа древнее кольцо из ям, вырытых несколько тысяч лет назад. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Би-Би-Си, в ходе археологических исследований ученые нашли углубления диаметром более 10 м и глубиной 5 м, которые образуют круг диаметром 2 км.

Они окружают древнее поселение Даррингтон-Уоллс, находящееся в 3 км от Стоунхенджа.

Анализ проб из раскопок показывает, что ямы были вырыты более 4,5 тыс. лет назад в период неолита.

По мнению экспертов, ямы, которых насчитывается более 20, вероятно, отделяли священное место, связанное со Стоунхенджем, также имевшим сакральное предназначение.

Полевые работы и анализ проводили специалисты из Сент-Эндрюсского университета, Бирмингемского университета, Уорикского университета, университета Глазго и университета Уэльса Тринити-Сент-Дэвид.

Доктор Ричард Бэйтс из Сент-Эндрюсского университета сказал: "Дистанционное зондирование и тщательный отбор проб дают нам представление о прошлом, показывая, что общество того времени было устроено сложнее, чем мы могли себе представить".

Его коллега Тим Киннард сказал, что анализ осадочных пород из ям показал, что в них содержится "интересный и разнообразный архив неизвестной ранее информации об окружающей среде".

Он отметил, что изучение найденного материала позволило археологам детально реконструировать историю ландшафта Стоунхенджа за последние 4 тыс. лет.

"Поскольку в Даррингтон-Уоллс жили и пировали строители Стоунхенджа, он содержит в себе ключ к истории более обширной территории Стоунхенджа, и это поразительное открытие обогащает наши представления о жизни и верованиях наших предков, живших в эпоху неолита", - сказала археолог Ник Снэшолл, занимающаяся изучением Стоунхенджа.

Об открытии стало известно на следующий день после летнего солнцестояния. В этом году наблюдать это природное явление можно было только через онлайн-трансляцию, поскольку традиционное мероприятие, собиравшее тысячи людей в Стоунхендже, было отменено.