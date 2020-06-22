В Армении уже нет нуждающихся в госпитализации, но ожидающих дома своей очереди пациентов

После заседания комендатуры премьер-министр Никол Пашинян провел брифинг вместе с министром здравоохранения Арсеном Торосяном и руководителем команды врачей из Франции, профессором клиники Парижа Александром Миньоном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян отметил, что эпидемическая ситуация в Армении продолжает оставаться серьезной: хотя существует довольно стабильная ситуация, но проблема в том, что нет никаких гарантий, что эта стабильность будет сохранена. “К сожалению, эпидемическая ситуация в Армении с новым типом коронавируса остается серьезной. Хотя мы можем сказать, что у нас довольно стабильная ситуация, но проблема в том, что у нас нет никаких гарантий, что эта стабильность будет сохранена. И наш единственный инструмент - максимально всеохватывающее строгое соблюдение противоэпидемических правил со стороны всех жителей Республики Армения. И мы продолжаем широкую кампанию по повышению осведомленности, чтобы наши соотечественники соблюдали три простые противоэпидемические правила”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр констатировал, что поставленная задача решается, и цены на маски на рынке падают. И они с каждой неделей становятся все доступнее. Следующее направление действий правительства является развитие потенциала сферы здравоохранения, чтобы зараженным коронавирусом пациентам предоставлялись максимально качественные услуги. Премьер-министр также напомнил, что Армения приобрела большое количество кислородных устройств за счет государственного бюджета.

По словам министра здравоохранения Арсена Торосяна, несколько новых медицинских учреждений присоединятся к новосозданной системе борьбы с коронавирусом в Армении. “Завтра и послезавтра несколько новых медицинских учреждений со своими койко-местами, а также реанимационными койками присоединятся к новосозданной системе борьбы с коронавирусом. Большой объем будет добавлен в Дилижанский медицинский центр, где сейчас используется небольшая часть потенциала. Медицинский центр “Армения” с 50 койко-местами и 8 реанимационными койками присоединится 24 июня”, - сказал Торосян, отметив, что процесс замедлялся, в основном, из-за поставок кислородных систем.

Медицинский центр Спитак полностью и Медицинский центр Мартуни с около 50 койко-местами также находятся в процессе присоединения к этой системе. Уже присоединился Медицинский центр Веди. Министр подчеркнул, что это беспрецедентная мобилизация ресурсов здравоохранения - как человеческих, так и строительных, технических и финансовых. Министр отметил, что, конечно, это никак не должно заменять противоэпидемические меры.

В то же время министр сказал, что с вечера 21 июня в Армении нет ни одного гражданина, инфицированного коронавирусом, который нуждается в госпитализации, однако ждет дома своей очереди госпитализации. “Число граждан, нуждающихся в госпитализации, за последнюю неделю колебалось между 150-200. Часть из них находилась дома, то есть они ожидали госпитализации дома, а некоторые находились в других медицинских центрах. И со вчерашнего вечера у нас, фактически, нет граждан, ожидающих дома. Т.е. те граждане, у которых обнаруживается коронавирусная болезнь и которые по состоянию здоровья должны быть госпитализированы, срочно госпитализируются. И в этом смысле можно сказать, что эта проблема решена”, - сказал Торосян.

В Армении в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 627 пациентов с коронавирусом нового типа. “На данный момент у нас 504 пациентов в тяжелом, 123 пациента - крайне тяжелом состоянии, а к аппаратам ИВЛ подключены 44 пациента. Т.е. суммарно у нас 627 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, что очень тревожно”, - сказал Торосян.

В свою очередь Александр Миньон отметил, что в среду в Армению прибудет еще одна группа иностранных врачей, в том числе армянские врачи из диаспоры. “На этот раз в команду миссии будет вовлечено большое количество медработников из диаспоры. Они будут очень рады оказать здесь помощь”, - сказал он, добавив, что соблюдение всех противоэпидемических правил является основным средством борьбы с этой болезнью.

“100 новых инфицированных людей означает, что 15 из них будут госпитализированы, 5 из которых обязательно окажутся в отделении реанимации, 2 из которых обязательно умрут. Такова динамика. Все врачи, с которыми я встречался в Армении, произвели на меня сильное впечатление. Они очень устали, они уже на грани истощения сил, но работают днем и ночью”, - сказал он.

Премьер-министр Никол Пашинян поблагодарил французских врачей за приезд в Армению и помощь нашей медицинской системе.