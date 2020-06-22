Отчет об исполнении бюджета обсужден в трех фракциях парламента Арцаха

Годовой отчет об исполнении государственного бюджета за 2019 год 22-го июня был обсужден во фракциях «Справедливость» Арцаха, «Демократическая партия Арцаха» и «Армянская Революционная Федерация» Национального Собрания Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, разъяснения касательно отчета об исполнении бюджета представили государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян и министр финансов Ваграм Багдасарян.

Депутаты представили предложения касательно внедрения системы программного бюджетирования, финансирования новых проектов в сфере туризма, подготовки специалистов по государственному заказу и разработки инструментариев по обеспечению работой, а также необходимости детализации некоторых расходных положений бюджета.

Обсуждения отчета об исполнении государственного бюджета в комиссиях будут завершены 23-го июня на заседании постоянной комиссии по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению.