Коэффициент распространения коронавируса находится в пределах 1,1: 10 инфицированных 11 человек

Коэффициент распространения коронавируса в Армении находится в пределах 1,1, то есть 10 инфицированных заражают 11 человек. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал об этом на онлайн-брифинге после заседания комендатуры.

«Коэффициент распространения коронавируса в Армении находится в пределах 1,1. Т.е. 10 зараженных людей заражают 11 человек. Я хотел бы предложить контрформулу, чтобы каждые 10 человек, которые следуют противоэпидемическим правилам, последовательно подталкивали еще 10 человек соблюдать противоэпидемические правила», - сказал премьер-министр.

По своему опыту Пашинян сказал, что процесс раздачи масок очень полезен. Он призвал тех, кто имеет возможность, давать маски тем гражданам, которые не носят маски.