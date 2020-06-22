В Армении 504 пациентов находятся в тяжелом, 123 пациента - крайне тяжелом состоянии

В Армении в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 627 пациентов с коронавирусом нового типа. Как сообщает Арменпресс, об этом на онлайн-брифинге после заседания комендатуры сказал министр здравоохранения Республики Арсен Торосян.

«На данный момент у нас 504 пациентов в тяжелом, 123 пациента - крайне тяжелом состоянии, а к аппаратам ИВЛ подключены 44 пациента. Т.е. суммарно у нас 627 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, что очень беспокоит», - сказал Торосян.