Внесены небольшие изменения в законопроект по вопросу КС

На заседании Постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам депутаты единогласно одобрили небольшие изменения в законопроект, которым предлагается приостановить полномочия членов Конституционного суда, которые были в этой должности более 12 лет, а также избрать нового председателя КС. Как сообщает

Арменпресс

, депутат Сурен Григорян отметил, что после появления вакансий новые члены КС должны быть избраны в течение не одного, а двух месяцев. Внесены также некоторые технические изменения.