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Внесены небольшие изменения в законопроект по вопросу КС

Внесены небольшие изменения в законопроект по вопросу КС
На заседании Постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам депутаты единогласно одобрили небольшие изменения в законопроект, которым предлагается приостановить полномочия членов Конституционного суда, которые были в этой должности более 12 лет, а также избрать нового председателя КС. Как сообщает Арменпресс, депутат Сурен Григорян отметил, что после появления вакансий новые члены КС должны быть избраны в течение не одного, а двух месяцев. Внесены также некоторые технические изменения.
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