Состоится чартерный рейс из Казахстана в Ереван 

Официально подтвержден чартерный рейс DV 5054 авиакомпании SCAT из Актау (Казахстан) в Ереван. Как передает Арменпресс, посольство Армении в Казахстане сообщает, что рейс состоится 24 июня в 01:30 на коммерческой основе. Посольство предоставит гражданам уведомление, которое потребуется при пересечении границы Республики Армения.

«Мы просим тех, кто едет в Армению, заранее сообщить о своем желании в посольство Армении в Казахстане, чтобы оперативно организовать и осуществить их переезд в указанные ими места самоизоляции. Необходимую информацию можно отправить на электронный адрес посольства Армении ([email protected]) или на номер телефона консульского отдела посольства (+77782291881) с помощью приложения WhatsApp», - говорится в сообщении посольства.