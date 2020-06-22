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Состоится чартерный рейс из Казахстана в Ереван 

Состоится чартерный рейс из Казахстана в Ереван 

Официально подтвержден чартерный рейс DV 5054 авиакомпании SCAT  из Актау (Казахстан) в Ереван. Как передает Арменпресс, посольство Армении в Казахстане сообщает, что рейс состоится 24 июня в 01:30 на коммерческой основе. Посольство предоставит гражданам уведомление, которое потребуется при пересечении границы Республики Армения.

«Мы просим тех, кто едет в Армению, заранее сообщить о своем желании в посольство Армении в Казахстане, чтобы оперативно организовать и осуществить их переезд в указанные ими места самоизоляции. Необходимую информацию можно отправить на электронный адрес посольства Армении ([email protected]) или на номер телефона консульского отдела посольства (+77782291881) с помощью приложения WhatsApp», - говорится в сообщении посольства.


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