Азиатские индексы выросли - 22-06-20

ТОКИО, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.18% и составил 22437.27 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.23% и составил 1579.09 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.08% и составил 2965.27 пункта, а HANG SENG снизился на 0.54% и составил 24511.34 пункта.