Назначен новый генеральный директор Инвестиционного фонда Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 22 июня провел рабочее совещание с участием нового состава Совета попечителей инвестиционного фонда Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян высоко оценил роль Фонда в социально-экономической жизни республики, подчеркнув, что правительство заинтересовано, чтобы из года в год был усовершенствован инструментарий Фонда и повышена доступность предлагаемых кредитных средств по линии разных программ.

Президент Арутюнян представил членам Совета попечителей нового генерального директора Эрнеста Григоряна и выразил уверенность, что он достойно выполнит поставленные перед ним задачи.

Араик Арутюнян выразил также признательность бывшему генеральному директору Каджику Хачатряну за добросовестную работу.