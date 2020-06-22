Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством

Жители Лихтенштейна больше всех в Европе могут купить электричества на свои средние зарплаты, меньше всех — жители Молдавии, причем между ними отмечена десятикратная разница. Сообщает «Арменпресс» со ссылкой на РИА.

В основе рейтинга европейских стран по доступности электроэнергии для населения лежит количество киловатт-часов, которое могли приобрести на среднемесячные зарплаты жители различных стран в конце 2019 — начале 2020 года. Россия расположилась в его середине.

Лихтенштейн и Исландия: хоть засветись

Лидером по доступности электроэнергии стал Лихтенштейн, жители этого небольшого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату более 32 тысяч киловатт-часов в месяц. В княжестве одни из самых высоких зарплат в Европе, а тарифы на электричество при этом ниже, чем во многих экономически развитых странах. В пересчете на рубли стоимость электроэнергии в Лихтенштейне составляет 12,9 рубля за киловатт-час.

На втором месте по объему доступного электричества находится Исландия, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 29,5 тысячи киловатт-часов.

Помимо названных стран, более 15 тысяч киловатт-часов в месяц могут оплатить граждане Норвегии, Люксембурга и Нидерландов.

Молдавия: темновато

Последнее место по объему электроэнергии, которую жители могут приобрести на среднемесячные зарплаты, занимает Молдавия — 3,2 тысячи киловатт-часов, то есть в десять раз меньше, чем в Лихтенштейне. Тарифы на электроэнергию в Молдавии далеко не самые высокие, однако уровень зарплат низкий. Один киловатт-час здесь стоит 7,9 рубля

Помимо Молдавии, внизу рейтинга Румыния, Латвия и Черногория. Жители этих стран могут приобрести не более 5 тысяч киловатт-часов электроэнергии в месяц.

Россия: между Казахстаном и Белоруссией

Россия занимает в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии 11-е место. На среднемесячную зарплату россияне могу позволить себе порядка 12,8 тысячи киловатт-часов.

Россия по этому показателю опережает соседние Белоруссию и Украину, однако уступает Казахстану.

Самое дешевое электричество в Европе

Для оценки стоимости электроэнергии для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на нее в пересчете на рубли. Самая низкая стоимость отмечена в Казахстане — около 2 рублей за киловатт-час.

На втором месте находится Украина, где электричество дороже на 30 копеек. Третье место занимает Россия со средней стоимостью 3,4 рубля за киловатт-час.

На четвертом месте расположилась Белоруссия (около пяти рублей). Далее идут в основном страны Балканского полуострова и Восточной Европы. Их низкие тарифы во многом определяются невысоким уровнем доходов населения.