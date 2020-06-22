Продолжается внеочередное заседание НС: в повестке - вопрос Конституционного суда

В Национальном собрании Армении продолжается внеочередное заседание. Как сообщает Арменпресс, в повестку заседания включено второе чтение проекта закона о замене председателя Конституционного суда и некоторых судей. Авторы проекта - более 50 депутатов фракции “Мой шаг”.

Согласно законопроекту, срок полномочий членов Конституционного суда (судьи), назначенных до вступления в силу главы 7 Конституции и пребывавших на должности члена или судьи Конституционного суда общей продолжительностью не менее 12 лет, считается истекшим и прекращается.

Член Конституционного суда, назначенный до вступления в силу Главы 7 Конституции, чье пребывание в должности не прекращается силой части 1 настоящей статьи, продолжает занимать должность судьи Конституционного суда до достижения 12 лет его работы на этой должности, учитывая также срок, установленный до вступления в силу Главы 7 Конституции в качестве члена Конституционного суда.

Выдвижения на вакантные места судей Конституционного суда производятся в последовательности: правительство, президент республики и общее собранием судей. Выдвижения на вакантные места судей Конституционного суда, образованные на основании части 1 настоящей статьи, производятся в месячный срок после образования вакансии.

Пребывание в должности председателя Конституционного суда прекращается. При вакансии должности председателя Конституционного суда председатель Конституционного суда избирается в порядке, установленном статьей 166 Конституции, что происходит после пополнения вакантных мест судей Конституционного суда, образовавшихся на основании части 1 настоящей статьи.

Изменения в Конституции вступают в силу на следующий день после его официального опубликования.

В результате принятия законопроекта будут прекращены полномочия членов КС Альвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна, а действующий председатель Грайр Товмасян продолжит свои полномочия в качестве члена КС.

Законопроект 22 июня был принят в первом чтении единогласно - 89 голосами «за». Фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» заявили, что не примут участия в голосовании.