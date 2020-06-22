В Цовагюхе улучшится система водоснабжения

В рамках субвенциальных программ, осуществляемых правительством Армении, в общине Цовагюх Гегаркуникской области в течение этого года будут осуществлены работы по улучшению системы снабжения питьевой водой.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе развития, туризма и анализа администрации Гегаркуника, общая предварительная стоимость программы составляет 132 млн 429 000 драмов, 70% или 92 млн 697 000 драмов выделяет правительство Армении, 30% или 39 млн 724 000 драмов -муниципалитет Цовагюха. Согласно информации, предоставленной администрацией Цовагюха, конкурс на строительные работы уже объявлен. В результате реализации программы полностью будет улучшено водоснабжение общины.

“Проблема водоснабжения в общине существует давно, она препятствует решению бытовых проблем жителей. Одной из приоритетных задач для жителей является улучшение системы водоснабжения. Бассейны с питьевой водой заполняются горными водами, но этого мало. Для решения существующих проблем необходимо заменить внешний поврежденный и уже старый металлический трубопровод длиной 6 км, диаметром 150 мм на новый металлический трубопровод диаметром 160 мм длиной 6 км, что позволит увеличить водоснабжение в регулирующем бассейне еще на 3 - 4 часа. Благодаря этому можно будет подключиться к бассейну, заполняющемуся водой с горы Вифлеем. В общей сложности, по этой программе в общине будет построена внутренняя и внешняя сеть водопровода длиной 10 км. В рамках программы будет осуществлена и установка водоизмерительных приборов. Строительные работы будут завершены в течение этого года”, - отметил глава общины Цовагюх Ваграм Геворгян.

Хосров Хлгатян