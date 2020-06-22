Межведомственная комиссия утвердила субвенциальные программы Гегаркуника

На очередном заседании межведомственной комиссии была обсуждена очередная партия субвенциальных программ.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуника, комиссией утверждены следующие программы: “Строительство оросительной сети общины Неркин Геташен и асфальтирование внутриобщинных дорог”, “Строительство сети внешнего освещения улиц общины Варденик и замена существующих линий электропередач светодиодными подсветками 60W, 5000k”, “Реконструкция внутриобщинных дорог общины Норатус”, “Строительство сети внешнего освещения улицы Зоравара Андраника общины Астхадзор”, “Строительство сети внешнего освещения улицы Зоравара Андраника”, “Ночное освещение главной улицы села Усакунк”, “Работы по ремонту 2-го этажа детского сада в населенном пункте Тту джур общины Чамбарак и благоустройству территории”, “Ремонт крыши бывшего Дома культуры общины Семеновка” и другие программы. Строительные работы будут завершены в течение этого года.

Хосров Хлгатян