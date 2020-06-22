Число инфицированных COVID-19 в Иране за последние сутки увеличилось на 2 573 человека

Согласно статистическим данным на 22 июня в Иране число инфицированных COVID-19 увеличилось на 2 573 человека, достигнув в общей сложности 207 525. В результате заражения в общей сложности погибли 9 742 человека. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что в тяжелом состоянии находятся 2 898 человек.

Число выздоровевших увеличилось на 2 836 человек, составив в общей сложности 166 427 человек.