В Вайоц Дзоре планируется создание геопарка ЮНЕСКО

Министерство окружающей среды в контексте приоритетных задач и приоритетов сферы охраны природы, возможностей расширения текущих реформ осуществляет обсуждения новых программ сотрудничества с Секретариатом ЮНЕСКО. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве окружающей среды Армении.

В рамках двухгодичного периода программы участия ЮНЕСКО в 2020 - 2021гг. Министерство окружающей среды представило в секретариат ЮНЕСКО проект “Эффективное управление геологическими ландшафтами и природными памятниками области Вайоц Дзор для сохранения геологического разнообразия и устойчивого развития культурно-ландшафтного наследия”.

По приложению программного обеспечения рассматривается реализация ряда действий, в том числе:

связь памятников природы с геологическими, тектоническими и структурными явлениями регионального характера, организация семинаров и информационных визитов для органов местного самоуправления, общин воздействия и заинтересованного сообщества

развитие общественного информирования и экологического образования, комплексное рассмотрение культурного ландшафтного наследия как перспективное направление развития экологического туризма в Вайоц Дзоре.

В целях обеспечения исходной информации, необходимой для осуществления программы, в течение июня специалисты Министерства окружающей среды организовали и осуществили познавательные маршруты, включая и места геологических, тектонических и историко-культурных памятников Вайоц Дзорской области. Более трех десятков памятников были обследованы и занесены на карту, которая показана ниже.

Собранные материалы станут основой для будущих пакетов документов и буклетов. Для каждого памятника будет составлен информационный пакет, в котором будет описание и значение памятника с точки зрения истории геологического развития региона, археологических исследований, активных тектонических сдвигов, выявления глубинных источников минерализации и исследовательской интерпретации.

Планируемые работы станут стимулом для обучения детей школьного возраста области новым экологическим знаниям, воспитания, укоренения экологической культуры, охраны окружающей среды, правильной и разумной ориентации личности в области природопользования и экологической безопасности, проявления способностей и формирования поведения.