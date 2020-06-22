Глубинные решения будут в результате глубинных конституционных изменений: Макунц о КС

По мнению руководителя парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц, в сложившейся ситуации проект замены председателя Конституционного суда и судей является промежуточным решением, а всеобъемлющее и глубинное обращение, решение будет дано уже в результате глубинных конституционных изменений.

Как передает «Арменпресс», об этом Макунц заявила в своем выступлении на внеочередном заседании Национального собрания Армении.

“Уже почти полтора года мы говорим о кризисе вокруг КС и пытаемся совместно найти варианты выхода из него наилучшим образом. В течение этих полутора лет КС имел возможность самостоятельно преобразоваться и реформироваться. И в этом плане после формирования НС в декабре 2018 года, в лице депутатов НС, у него были партнеры для осуществления реформ и приведения модели КС в соответствие с той моделью, которая была принята конституционными изменениями 2015 года. К сожалению, не только не был начат подобный процесс, но произошли и другие неприемлемые развития”, - сказала Макунц.

По словам главы фракции, они остаются при том убеждении, что референдум по конституционным реформам был бы лучшим вариантом для исправления этой ситуации, однако, в связи с ситуацией коронавируса, чтобы не нанести вреда здоровью и жизни общества, они не могут провести референдум. Следовательно, продолжая консультации с нашими международными партнерами, в концептуальном плане придя к общему заключению и согласию, мы представляем этот проект на суд граждан Армении.

В беседе с журналистами глава фракции отметила, что была бы рада, если бы присутствовали представители оппозиции и выразили бы свою позицию гражданам, заверив, что их всегда интересует мнение оппозиции.

Национальное собрание на заседании 22 июня в первом чтении приняло представленный группой депутатов фракции “Мой шаг” проект конституционных изменений, которым предлагается заменить председателя Конституционного суда и членов Конституционного суда (судей).

Анна Григорян