ЕС подтвердил, что является истинным другом и партнером Армении

Европейский союз подтвердил, что является истинным другом и партнером Республики Армения и обязан продолжать содействовать Армении, избравшей путь евроинтеграции. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в совместном заявлении главы делегации Европарламента в ПА “Евронест” Андрюса Кубилиуса и главы армянской делегации в ПА Гаяне Абрамян.

“В марте 2020 года ЕС быстро отреагировал на вспышку COVID-19 в Армении и организовал пакеты как региональной, так и двусторонней помощи. ЕС обязан продолжать поддерживать Армению и те страны Восточного партнерства, которые выбрали путь реформ евроинтеграции. Существует поговорка, что истинные друзья познаются во время кризиса. Пандемия COVID-19 - именно такой кризис, который подтверждает, что ЕС - настоящий друг и партнер Армении. Мы убеждены, что это партнерство имеет светлое будущее для обеих сторон - и Армении, и ЕС”, - говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что регион Восточного партнерства является частью Европы и остается геостратегическим приоритетом для Европейского Союза. Европейский Союз выделил более 3 млрд евро для стран общего соседства с ЕС, из которых 962 млн будут направлены в регион Восточного партнерства, включая и Армению.