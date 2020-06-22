Парламент Армении принял в первом чтении проект Закона о замене председателя и судей КС

Национальное собрание в первом чтении приняло представленный группой депутатов фракции “Мой шаг” проект конституционных изменений, которым предлагается заменить председателя Конституционного суда и членов Конституционного суда (судей). Как передает «Арменпресс», законопроект был принят единогласно - 89 голосами “за”.

В заседании парламента принимала участие только фракция “Мой шаг”. Фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” заявили, что не примут участия во внеочередном заседании Национального собрания.

Согласно законопроекту, срок полномочий членов Конституционного суда (судьи), назначенных до вступления в силу главы 7 Конституции и пребывавших на должности члена Конституционного суда или судьи общей продолжительностью не менее 12 лет, считается истекшим и прекращается.

Член Конституционного суда, назначенный до вступления в силу Главы 7 Конституции, чье пребывание в должности не прекращается силой части 1 настоящей статьи, продолжает занимать должность судьи Конституционного суда до достижения 12 лет его работы на этой должности, учитывая также срок, установленный до вступления в силу Главы 7 Конституции в качестве члена Конституционного суда.

Выдвижения на вакантные места судей Конституционного суда производятся в последовательности: правительство, президент республики и общее собранием судей. Выдвижения на вакантные места судей Конституционного суда, образованные на основании части 1 настоящей статьи, производятся в месячный срок после образования вакансии.

Пребывание в должности председателя Конституционного суда прекращается. При вакансии должности председателя Конституционного суда председатель Конституционного суда избирается в порядке, установленном статьей 166 Конституции, что происходит после пополнения вакантных мест судей Конституционного суда, образовавшихся на основании части 1 настоящей статьи.

Изменения в Конституции вступают в силу на следующий день после его официального опубликования.

Ранее был инициирован референдум по конституционным реформам, которым предлагалось прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Референдум по конституционным реформам должен был состояться 5 апреля, однако вследствие объявления чрезвычайного положения, он был отменен.

Норайр Шогикян